Москва, 29 апреля, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Рейтинг «Индекс лидерства. Лучшие компании для работы и карьеры» на базе российской платформы онлайн-рекрутинга Rabota.ru и бизнес-издания «Элитный персонал» был создан в 2010 году с целью выявления самых сильных и привлекательных брендов среди работодателей России. Чтобы определить, какие работодатели завоевали наибольшее признание на рынке труда, организаторы рейтинга опрашивают соискателей, специалистов в области управления персоналом, независимых экспертов и топ-менеджеров, работающих на российском рынке. В 2015 году для участия в рейтинге было подано более 800 заявок от региональных и федеральных компаний со всей России. В голосовании приняло участие около 15 тысяч соискателей, 1400 специалистов в области управления персоналом и около тысячи руководителей компаний."Нам очень приятно поздравить Росатом с победой в рейтинге «Индекс лидерства. Лучшие компании для работы и карьеры», — отметил генеральный директор «РДВ-медиа» Александр Ветерков. — Цель нашего рейтинга — профессиональное и всеобъемлющее исследование брендов работодателей на российском рынке труда. 1 место в рейтинге — это всестороннее признание и со стороны HR-сообщества, и с позиции реальных кандидатов, и по мнению руководителей компаний. Масштабы нашего исследования позволяют говорить о том, что Росатом знают как ответственного работодателя, компанию, где созданы условия для комфортной работы и есть возможности для развития сотрудников. Команда Росатома за последние годы вывела на рынок очень интересные проекты по привлечению кандидатов, формированию кадрового резерва, развитию и удержанию текущих сотрудников. Данная работа оценена рынком, и наш рейтинг это подтвердил».

rosatom.ru Логотип Госкорпорации «Росатом»

«Росатом принимал участие в рейтинге «Индекс лидерства» в 2015 году впервые, и мы рады, что рынок, наши соискатели и эксперты позитивно отнеслись к произошедшим в госкорпорации изменениям, — рассказала директор по персоналу «Росатома» Татьяна Терентьева. — Росатом сегодня — это не просто компания, лидирующая в гражданском высокотехнологичном экспорте, но и работодатель, использующий лучшие международные и российские практики по работе с персоналом. Прозрачная отраслевая система управления карьерой и кадровым резервом, программы признания и нематериальной мотивации как для сотрудников, так и для их детей и талантливой молодежи, собственная корпоративная академия — только часть преимуществ работы у нас. Возможность работать над решением глобальных, важных не только для атомной отрасли, но и для страны задач, развитие и укрепление позиций корпорации в мире даже в ситуации экономической и политической нестабильности делает Росатом по-настоящему привлекательным работодателем».