Москва, 29 апреля, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) — это важный инструмент. Выход из него России огромный шаг назад. Этот институт надо сохранять, заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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«Много было исправлено ошибок с помощью ЕСПЧ. Вместе с тем, он часто использует двойные стандарты. Россия выступает против этого и пытается урегулировать этот вопрос», — сказала омбудсмен.