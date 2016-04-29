Нижний Новгород, 29 апреля, 2016, 16:44 — ИА Регнум. В Нижегородской области за 10 дней нерестового периода у браконьеров изъято более 8 километров сетей. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве экологии и природных ресурсов, возбуждено 33 уголовных дела, составлено 342 протокола об административных правонарушениях.

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С 15 апреля по 31 мая 2016 года в Нижегородской области связи с нерестовым периодом установлен запрет на использование маломерных судов под мотором. Кроме того, на это время установлены ограничение рыболовства.

В этот период разрешается любительская рыбалка вне мест нереста только с берега и только одной поплавочной или донной удочкой с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях лова у одного гражданина. Все остальные орудия и способы лова запрещены.