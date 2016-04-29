Тамбов, 29 апреля, 2016, 16:41 — ИА Регнум. МУП «Тамбовинвестсервис» обратилось в управление государственного жилищного надзора по Тамбовской области с жалобами на 24 управляющие компании, которые имеют многомиллионные долги за тепловую энергию. Как сообщает LifeTambov, муниципальное предприятие просит управление проверить УК на соответствие лицензионным требованиям.

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В список попали управляющие компании, которые по данным МУП «ТИС» имеют долги за потребленную тепловую энергию. К примеру, самый большой долг имеет УК «ТИС» — около 135 млн рублей. 115,6 млн рублей задолжала УК «Тамбовский коммунальный стандарт». Остальные управляющие компании имеют долги менее 35 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным регионального отделения ОНФ, по состоянию на январь 2016 года задолженность населения и коммунальных предприятий перед поставщикам тепловой энергии достигала 1,8 млрд рублей. Из-за этого, а также из-за изношенности тепловых сетей происходят постоянные аварии на трубопроводах.

Ранее из-за изношенности сетей страдать пришлось горожанам. Так, вхождение Тамбова в отопительный сезон 2015−2016 года было достаточно трудным. Больше всех мерзнуть пришлось жителям северной части города. В конце октябре в Тамбове без тепла оставались 1,5% жилых объектов. Ситуация осложнялась тем, что порывы теплосети случались один за другим.