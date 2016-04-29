Нижний Новгород, 29 апреля, 2016, 16:38 — ИА Регнум. В Нижегородской области план по призыву на весну 2016 года составляет 3265 человек. По данным областного военкомата, за первый месяц весеннего призыва он уже выполнен на 33%.

Проводы новобранца. Илья Репин. 1879

Всего вызову в военкоматы подлежат вызову 19 258 человек, уже вызвано 15 057 человек, прибыло 4735 человек. Положительное решение вынесено по 1085 молодым людям. На сегодняшний момент в войска уже отправлено 290 человек.

По словам начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Игоря Суманова, на сегодняшний день освобождены от призыва 1201 человек, отсрочка предоставлена 1733 юношам, из которых 1536 получают образование, 5 — по семейным обстоятельствам, 6 молодых людей являются сотрудниками полиции, ГУФСИН, МЧС.