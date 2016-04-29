Ярославль, 29 апреля, 2016, 16:36 — ИА Регнум. В Ярославле на месте демонтированного торгового павильона на пересечении ул. Республиканская и Победы будут оборудованы дополнительные парковочные места. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Парковка рассчитана примерно на 20 автомобилей.

«Обустройство здесь парковочных мест оправдано, ведь рядом располагается торгово-развлекательный центр «Флагман». В настоящее время территориальной администрацией рассматриваются варианты дополнительного благоустройства данной зоны», — пояснил первый заместитель главы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Валерий Божко.

Торговый павильон был признан незаконным сооружением и в начале апреля демонтирован собственником по решению суда.