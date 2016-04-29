Саратов, 29 апреля, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что наряду с Саратовской областью в число регионов, где ситуация с автомобильными дорогами требует повышенного внимания, вошли Самарская, Волгоградская, Омская, Костромская, Тверская, Архангельская, Вологодская, Рязанская, Владимирская, Кировская, Республика Карелия, а также ряд других субъектов РФ. Для исправления ситуации с дорогами этим регионам будет направлен дополнительный трансферт общей суммой в 10 млрд рублей, который будет предоставлен к концу мая. Об этом он доложил 29 апреля на селекторном совещании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с главами областей, передает корреспондент ИА REGNUM.

picsfab.com Кусок пирога

По словам председателя правительства РФ, в настоящее время стоит задача привести в нормативное состояние всю сеть автомобильных дорог страны. «63,3% федеральных дорог оцениваются как соответствующие требованиям, но на уровне регионов и особенно местных дорог картина очень разная. Надо признаться, что ситуация меняется не теми темпами, как хотелось бы», — отметил Дмитрий Медведев, обратив внимание на то, что в ряде региональных центров, где дороги не выдерживают возросшего потока автотранспорта.

Читайте также: В Саратове Медведев объяснил, почему в России плохие дороги

«Посещая Саратовскую область, я провёл обсуждение путей решения дорожных проблем, — сказал Медведев. — В частности, необходимо переходить к нормативному финансированию содержания дорог, а также использовать средства дорожных фондов по прямому назначению. Ресурсы на исправление ситуации в дорожной отрасли требуются очень значительные, но двигаться вперёд обязательно нужно».

Министр транспорта РФ Максим Соколов подчеркнул, что только 38,8% региональной сети дорог находится в нормативном состоянии. Региональные трассы финансируются на 14−15% от норматива. Для исправления сложившейся ситуации было принято решение направить 50% доходов от повышения акциза на топливо в регионы на ремонт автомобильных дорог — около 38 млрд рублей. По поводу трансферта в 10 млрд рублей, Соколов проинформировал, что регионам необходимо оперативно составить план дорожных ремонт на наиболее тяжёлых направлениях и оценить требуемые ресурсы.

Читайте также: Саратову на ремонт дорог выделено 400 млн рублей

А также: Соколов: 10 млрд рублей сборов от «Платона» надо направить в субъекты РФ