Санкт-Петербург, 29 апреля, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Нельзя допускать хаотичного пересмотра российских правовых норм. Новые нормы нужно аккуратно встраивать в систему действующего законодательства, не допуская противоречий норм и избыточного регулирования. Об этом сегодня, 29 апреля, президент Владимир Путин заявил на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ в Таврическом дворце в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Судья и присяжные (фрагмент). Арчибальд Хеннинг. 1843

Глава государства подчеркнул необходимость «уже на ранних стадиях делать законопроекты максимально выверенными и действенными, жизнеспособными, избавлять их от внутренних противоречий». По его словам, каждый законопроект должен быть проанализирован с разных точек зрения, чтобы был найден баланс интересов.

«Обеспечить согласованное взаимодействие всех участников законотворческого проекта, его последовательность и системность — задача чрезвычайно сложная, но решать ее, безусловно, нужно. Потому что системность законодательства — это важное, а если не сказать важнейшее, условие устойчивости всего государства. А предсказуемость правовой политики — залог эффективного развития нашей страны», — сказал президент.

Владимир Путин обратил внимание на то, что «излишняя частота, фрагментарность изменения действующих федеральных законов, тем более кодифицированных правовых актов, безусловно не идет на пользу делу, прежде всего потому, что это сильно осложняет правоприменение».

«Получается, что законодательной базой зачастую просто неудобно пользоваться. Знаю, когда многие уходят в английское право, во всякое другое право. Почему? Потому что там, надо это признать, стабильности-то побольше. А у нас часто не хватает определенности и ясности», — посетовал глава государства.

«От такой противоречивости, нечеткости законодательства, безусловно, нужно уходить. Работать над повышением культуры законотворчества. Конечно, законодателям нужно своевременно реагировать на развитие жизни, причем быстро меняющейся жизни, это понятно. При этом, нельзя допускать хаотичного и спонтанного пересмотра правовых норм. Новые нормы нужно встраивать в систему действующего законодательства чрезвычайно аккуратно, не допуская коллизий норм и избыточного регулирования», — сказал Путин.