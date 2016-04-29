Санкт-Петербург, 29 апреля, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит президента РФ Владимира путина поддержать идею разработки так называемого «стандарта благополучия», передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля. По мнению Матвиенко, стандарт качества жизни, или стандарт благополучия граждан не может быть ниже ни в одном регионе, ни в одном муниципальном образовании.

Борис Григорьев. Бедность. 1925

При этом он должен соответствовать современным реалиям, включать в себя набор социальных показателей, исполнение которых должно быть гарантировано на всей территории страны.

«Принятие стандарта благополучия станет логичным развитием положений майского указа 2012 года», — подчеркнула спикер Совфеда на заседании Совета законодателей.