Москва, 29 апреля, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Помилование — это милость высшего лица. Поэтому правильно, что может миловать только президент РФ, заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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«Институт помилования недостаточно используется. Помилование заключается в том, что человек согласен с наказанием, но он осознал вину и есть смягчающие обстоятельства. Он искупил свою вину и хочет вернуться к нормальной жизни. Поэтому институт помилования надо развивать», — сказала Москалькова.

«Но надо отметить, что сегодня гораздо реже обращаются к институту помилования, потому что есть другие пути — в частности, условно досрочное освобождение, колония-поселение», — пояснила омбудсмен.