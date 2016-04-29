Ярославль, 29 апреля, 2016, 16:28 — ИА Регнум. День Победы «фронтовая бригада» театра им. Ф. Волкова отметит традиционным уличным концертом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе театра.

Концерт начнется в 13.00 на Первомайском бульваре, в репертуаре — известные песни военных лет. Позже, в 16.00, на основной сцене Волковского состоится спектакль-концерт «Он не вернулся из боя».

Содержанием постановки стали бардовские песни, написанные участниками, свидетелями, «детьми войны» — Юрием Визбором, Булатом Окуджавой, Владимиром Высоцким, Александром Городницким, Александром Дольским. В эмоциональном, проникновенном исполнении актеров волковской труппы эти произведения звучат с болью и надеждой, с верой в то, что война никогда не повторится.

«Пойте с нами в День Победы!», — приглашают ярославцев артисты театра.