Санкт-Петербург, 29 апреля, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Председатель Госдумы Сергей Нарышкин предложил назвать новый российский космодром «Восточный», с которого 28 апреля был осуществлен первый космический старт, именем человека, «который первым шагнул в космос», и присвоить космодрому имя Юрия Гагарина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Плотнов. Ю.А. Гагарин. 1974

Об этом он заявил в присутствии президента Владимира Путина на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце.

Ранее глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что запуск ракеты-носителя «Союз» со спутниками с космодрома «Восточный» открыл новую эру в исследовании космоса. «Я думаю, что есть все основания поздравить нас, всех россиян, с этим действительно знаменательным событием, открывшем новую эру в развитии космоса», — заявила Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутниками связи со второй попытки успешно запущена утром 28 апреля с космодрома «Восточный» в Амурской области. За первым запуском с нового космодрома наблюдал президент России Владимир Путин. Космические аппараты «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218 («СамСат-218») были выведены на опорную орбиту.