Рязань, 29 апреля, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Рязанская область получит из федерального бюджета кредит в размере 5,3 млрд рублей на выплаты по кредитным обязательствам перед коммерческими банками. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Кредит выдается под процентную ставку 0,1%. В правительстве надеются, что это повысит качество управления финансами регионального бюджета и даст экономию денег. Сейчас решение о выдачи кредита уже принято, собираются необходимые документы.

ИА REGNUM отмечает, что, по данным на 1 апреля 2016 года, государственный долг Рязанской области равен 28,1 млрд рублей. Из них 13,9 млрд рублей — коммерческие кредиты, а 12,3 млрд рублей — государственные.