Ярославль, 29 апреля, 2016, 16:22 — ИА Регнум. 29 апреля на клумбе на площади Волкова в Ярославле высажено более 5000 единиц цветочной рассады. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

В рамках муниципального задания МБУ «Горзеленхозстрой» уже оформило клумбы у памятника Ленину на Красной площади, у памятника Ярославу Мудрому на площади Богоявления и на ул. Стачек.

«К 9 мая будет оформлена клумба на Стрелке и несколько клумб в других районах города. Всего на раннее весеннее оформление запланирована высадка около 22 тысяч рассады. Следующий этап цветочного оформления начнется перед Днем города, тогда городские клумбы украсят теплолюбивые летние цветы, которые простоят до первых заморозков», — рассказали в мэрии.