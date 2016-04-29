Минск, 29 апреля, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты Белоруссии постановлением № 19 от 21 апреля утвердило размеры минимальных потребительских бюджетов на периоды действия с 1 мая по 30 июня (в ценах марта) и с 1 по 31 июля 2016 г. (с учетом деноминации). Текст документа опубликован 29 апреля на Национальном правовом интернет-портале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удержание денег

Минимальный потребительский бюджет с 1 мая по 30 июня определён руководством постсоветской республики в следующих размерах: трудоспособное население — 3,55 267 млн белорусских рублей, пенсионеры — 2, 799 940 млн, студенты — 2,64 586 млн, дети до трёх лет — 2,26 136 млн, дети 3−6 лет — 2,98 538 млн, дети 6−18 лет — 3,3 205 млн, семья из четырёх человек — 2, 76 241 млн (на одного члена семьи), молодая семья из трёх человек — 3,2 474 млн на каждого.

Отметим, что по состоянию на 29 апреля Нацбанк Белоруссии установил курс 19,382 тысячи белорусских рублей за $1. Таким образом, МПБ для трудоспособного населения с мая по июнь эквивалентен $183. После деноминации размеры среднедушевых минимумов будут указываться без четырёх нулей.

МПБ на период с 1 по 31 июля составит: трудоспособное население — 355,27 белорусских рублей, пенсионеры — 279,99, студенты — 264,59, дети в до трёх лет — 226,14, дети 3−6 лет — 298,54, дети 6−18 лет — 303,21, семья из четырёх человек — 276,24, молодая семья из трёх человек — 302,47 белорусских рублей.

«Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека. Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты утверждаются ежеквартально постановлением министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в ценах последнего месяца квартала для шести социально-демографических групп населения и двух видов семей разного состава, — пояснили в министерстве. — Минимальный потребительский бюджет применяется как социальный норматив для прогнозирования изменений уровня жизни населения и усиления социальной поддержки нуждающихся граждан».

Правительство Белоруссии использует МПБ для расчётов льготных кредитов и субсидий на строительство, реконструкцию, капремонт или приобретение жилых помещений, а также строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек, а также для определения иных социальных стандартов. Помимо МПБ в постсоветской республике используется также БПМ (бюджет прожиточного минимума).

Как сообщало ИА REGNUM, министерство труда и социальной защиты Белоруссии постановлением №18 от 21 апреля утвердило новые размеры БПМ. Так, БПМ для трудоспособного населения с мая по июнь эквивалентен $96,53 по нынешнему курсу.