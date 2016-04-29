Москва, 29 апреля, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Права преступников как и простого гражданина тоже должны соблюдаться. Наказание не должно превратиться в кару, заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

«В СИЗО однозначно тяжелее, чем в колонии или на вольном поселении. Поэтому один день, проведенный в СИЗО, предлагается засчитывать за полтора дня в колонии общего режима и два дня в колонии-поселении.», — сказала Москалькова.