Нальчик, 29 апреля, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Сумма ежемесячных денежных выплат по льготам на оплату коммунальных услуг должна быть единой для всех сельских учителей. С таким предложением выступил министр труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарии Альберт Тюбеев, пишет «Кабардино-Балкарская правда».

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

В настоящее время расчет суммы льгот зависит от площади жилья, занимаемого семьей педагогического работника. По мнению Тюбеева, необходимо оказывать помощь адресно.

В настоящее время у некоторых сельских учителей в связи с большой площадью жилья выплаты доходят до 11 тысяч рублей. Большинству же получателей льгот — 65% всех сельских педагогов — выплачивают менее 1200 рублей. Всего на учете состоят 7144 учителя — получателя данной льготы.

«Предлагается установить равные социальные льготы на оплату коммунальных услуг для специалистов в образовательной сфере. И по аналогии с федеральным законом выплачивать фиксированную сумму в размере 1200 рублей на каждого педагогического работника в сельской местности», — сообщил министр.

Отметим, в настоящее время даже с учетом выплачиваемых льгот в Кабардино-Балкарии очень остро стоит проблема неплатежей за энергоносители. Так, долг региона за свет и газ превысил уже в два раза годовой бюджет республики.