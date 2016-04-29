Галич, Костромская область, 29 апреля, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента Александр Беглов поддержит обращение губернатора Костромской области Сергея Ситникова в министерство обороны РФ и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» о расширении рынков сбыта продукции галичского автокранового завода. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, полпред 28 апреля в рамках рабочей поездки посетил город Галич, осмотрев в том числе и автокрановый завод.

gakz.ru Продукция Костромского автокранового завода

Завод является исполнителем заказов для нужд министерства обороны, МЧС России, Спецтроя России и Росрезерва. «2015 год был трудный, но Костромская область вновь вошла в число лучших регионов по инвестиционному климату. Это означает, что хорошо работает администрация региона, губернатор. Самое главное, что удалось сделать, это снять все барьеры для инвестора. Сегодня и газ проводится, как здесь в Галиче, земля выделяется, это очень важно. За инвестором нужно ухаживать, давать ему возможность развиваться», — подчеркнул Беглов.

«Галич развивается, при этом мы прекрасно понимаем, что у города есть одна серьезная проблема, которая нам досталась по наследству еще из 50−60-х годов. Это моногород. Есть предприятие, которое стянуло на себя все трудовые ресурсы. С одной стороны мы гордимся Галичским автокрановым заводом, с другой стороны понимаем, что если не провести диверсификацию экономики Галича и Галичского района, то мы будем постоянно попадать под риски. Поэтому сейчас активно прорабатывается вопрос строительства двух крупных деревоперерабатывающих производств, которые смогут с Галича статус моногорода снять», — рассказал губернатор Сергей Ситников.

Полномочный представитель Президента пообещал поддержать обращение губернатора Костромской области Сергея Ситникова в Министерство обороны РФ и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» о расширении рынков сбыта продукции галичского автокранового завода. «Им, конечно, надо помогать. Работать с министерством обороны, другими оборонными предприятиями, потому что здесь выпускается очень хорошая продукция. И радует, что удалось вытеснить иностранных производителей, в том числе и китайцев, которые очень плотно работают на этом рынке. Хорошее производство», — прокомментировал итоги визита на предприятие Александр Беглов.

По данным областной администрации, автокрановый завод занимает второе место в России и СНГ по выпуску автомобильных кранов, обеспечивая около 20% в общем объеме выпущенных автокранов в стране. Сейчас в серийном производстве находится более 60 моделей грузоподъемностью от 25 до 110 тонн, в разработке находится еще 13 моделей, серийный выпуск которых планируется начать уже в 2016 году. На модернизацию производства в 2015 году предприятие направило 85,7 млн рублей, в 2016 на развитие завода планируется направить более 215 млн рублей. Также в 2015 году предприятие в интересах Минобороны за счет собственных средств разработало современный автомобильный кран грузоподъемностью 50 тонн