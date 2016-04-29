Пекин, 29 апреля, 2016, 21:25 — ИА Регнум. Сегодня, 29 апреля, в Пекине российская организация «Ямал СПГ», ведущая строительство заводов по сжижению газов, подписала контракт о кредитовании с China Exim Bank сроком на 15 лет на сумму 9,3 млрд евро и 9,8 млрд юаней (всего $12 млн). Эта сумма должна полностью покрыть нехватку средств на реализацию проекта, пишет «Техноблог».

metalinfo.ru Проект «Ямал СПГ»

Соглашение о кредитовании для «Ямала СПГ» были заключены даже раньше, чем планировалось. Так, на минувшей неделе вице-президент китайской нефтегазовой госкорпорации CNPC, которая имеет 20% в проекте, Ван Чжунцай заявил, что в мае 2016 году могут быть оформлены все бумаги для выдачи кредитов. Но эту информацию 26 апреля опроверг глава оператора проекта — компании «Новатэк» — Леонид Михельсон, он заявил, что российская организация не успеет подписать все необходимые документы до лета.

«Идут окончательные переговоры по кредитной документации. Надо будет выполнить ряд условий. В такие сроки это невозможно. Наверное, это будет чуть позже», — отмечал Михельсон. Также, по его словам, 60% от всего кредита делит China Development Bank, 40% — China EximBank.

Процентные ставки по кредитным линиям — EURIBOR 6M + 3,3% годовых на время строительства завода, а также 3,55% после полного запуска «Ямал СПГ» и SHIBOR 6M + 3,3% и 3,55% годовых соответственно.

Отметим, что ранее Фонд национального благосостояния России уже выделил на возвратной основе в качестве привлечения проектного финансирования 150 млрд рублей. Кроме того, «Ямал СПГ» также имеет контракты на кредиты с такими банками как «Сбербанк» и «Газпромбанк» сроком на 15 лет.

Евгений Кот, гендиректор «Ямала СПГ» по поводу заключения контрактов о кредитовании с китайскими партнерами заявил, что проект будет реализован в соответствии с установленным графиком. По словам гендиректора, в настоящее время первая очередь завода СПГ составляет 65%. Сейчас завод находится на самой интенсивной стадии строительно-монтажных работ.

«Подписание соглашений с китайскими банками позволяет реализовать проект без привлечения дополнительных средств со стороны акционеров», — отметил Евгений Кот.

Напомним, что организация «Ямал СПГ» сооружает завод по сжижению «голубого топлива» на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. По плану завод будет сжижать газ мощностью 16,5 млн тонн в год. Таким образом, уже в 2017 году планируют полностью запустить производство. Акционерами выступает ряд компаний. «Новатеку» принадлежит чуть более половины акций — 50,07%, французской Total и китайской CNPC — по 20,01%, меньше всего Фонду Шелкового Пути — 9,9%.

Реализация проекта строительства завода СПГ предполагает создание инфраструктуры для транспорта, в том числе морской порт и аэропорт в районе поселка Сабетта. Еще одна важная задача проекта — создание перевалочной базы в бельгийском Зебрюгге для доставки газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в то время, когда навигация по Северному морскому пути отсутствует.