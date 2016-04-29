Саратов, 29 апреля, 2016, 16:02 — ИА Регнум. В Саратовском районе в селе Сабуровка, где строится аэропорт «Центральный», 29 апреля открыто 67-е по счету в области оперативное подразделение пожарно-спасательной службы регионального ГУ МЧС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.saratov.gov.ru В ходе торжества в Сабуровке расчет огнеборцев продемонстрировал навыки тушения пожара

Торжественные мероприятия по случаю открытия приурочены к Дню образования пожарной охраны. Присутствовавший на церемонии губернатор Валерий Радаев отметил, что пост имеет для региона стратегическое значение: в зоне его ответственности 12 населенных пунктов, дачные поселки, базы отдыха, федеральная трасса, а также строящийся аэропорт.

В ходе торжества расчет огнеборцев продемонстрировал навыки тушения пожара.