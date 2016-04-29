Астана, 29 апреля, 2016, 15:53 — ИА Регнум. В Казахстане законодательно определен возраст, при котором ребенок должен быть отправлен в школу. По словам президента Информационного аналитического центра Министерства образования и науки республики Серика Ирсалиева, с 2019 года дети будут обязаны поступать в учебные заведения в 6 лет. Об этом Ирсалиев заявил сегодня на республиканском семинаре-совещании «Формирование инновационного менеджмента в образовании».

Николай Богданов-Бельский. Устный счёт. В народной школе С. А. Рачинского. 1895

Он пояснил, что сейчас в стране ребенка можно отдавать в школу с 6−7 лет. По этой причине показатели Казахстана по охвату начальным образованием детей в глобальном индексе конкурентоспособности весьма низки — 118 место в мире. Как пояснил Ирсалиев, столь низкий показатель объясняется тем, что при выведении индекса учитываются все дети, достигшие 6-летнего возраста, вне зависимости от того, посещают они школу или нет.

«Поэтому мы изменили закон. С 2019 года возраст поступления в школу будет жестко с 6 лет. Благодаря этому, мы надеемся в 2019 году по этому показателю (охвату начальным образованием детей) подняться сразу на 100 позиций — с 118 на 18 место в мире», — пояснил Ирсалиев.

Глава Информационного аналитического центра сообщил также, что Министерство образования приступило к разработке программы бесплатного технического образования.

«90 тысяч молодых людей в стране в возрасте от 15 до 29 лет не имеют профессии, многие из них являются безработными, а мы знаем, что 80% преступлений совершаются именно безработной молодежью. Поэтому очень важно дать нашим молодым людям шанс быть успешными в жизни», — сообщил глава аналитического центра.

При этом он отметил, что в республике ежегодно выделяются 75 тысяч государственных грантов для обучениях в колледжах. Отныне, львиная доля этих грантов будет отдаваться тем, кто будет получать в качестве первой специальности рабочие профессии.

«Все молодые люди, которые желают получить первую профессию рабочую, из тех 75 тысяч грантов первоочередно будут отдаваться им, а оставшиеся гранты будут распределяться на среднее специальное образование», — отметил С. Ирсалиев.

Напомним, буквально на днях министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев клятвенно заверял общественность страны, о том, что «эксперименты в образовании закончились». Однако, судя по заявлению Ирсалиева, эксперименты в казахстанской системе образования не закончились, а наоборот — только начинаются.