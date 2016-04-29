Обнинск, Калужская область, 29 апреля, 2016, 15:51 — ИА Регнум. В обнинском Доме ученых состоялась встреча руководства Калужской области с дольщиками компании СУ-155, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Обнинска Калужской области.

Фото пресс-службы администрации Обнинска. Встреча с дольщиками СУ-155 в Обнинске

Во встрече приняли участие заместитель губернатора области Руслан Смоленский, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Александр Маркелов, глава администрации Обнинска Владислав Шапша и заместитель главы наукограда по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей Козлов.

В начале встречи дольщикам сообщили о подписании графиков работ по всем трем домам СУ-155 в Обнинске. Первые два дома находятся в высокой степени готовности, а по третьему — принято решение о начале строительства. Дольщикам рассказали, что для контроля над ситуацией по подключению домов к инженерным коммуникациям найдено решение.

На прокладку сетей внутри квартала разрешение было получено еще до ареста имущества застройщика. Предполагается, что здесь проблем не должно быть, а вот подведение магистральных сетей — представляет проблему. Что касается теплоснабжения, то есть намерение построить для этих трех домов локальную газовую котельную. Над этими вопросами сейчас активно работают власти региона и города. Кроме этого, чтобы сдать первые два дома в феврале 2017 года, как планируется, уже к октябрю этого года нужно успеть провести благоустройство территории. Без него дом не может быть принят в эксплуатацию по сегодняшним нормам. Санатор СУ-155 банк «Российский капитал» первый транш для возобновления строительства в размере 28 миллионов рублей перевел. Следующая встреча с дольщиками назначена на 26 мая на 18 часов. Она также пройдет в малом зале обнинского Дома ученых.

В Калужской области в статусе недостроя также оказались дома в Калуге. Две высотки такого рода на улице Хрустальной в Калуге Один дом возведен примерно год назад, но до сих пор не сдан в эксплуатацию. Не подключены коммуникации. Еще два дома замерли на самых начальных этапах: котлована и цоколя. «У компании СУ-155 не было всей необходимой проектной документации и полгода шли вопросы по определению проектной документации. Без нее дома построить сложно», — пояснил замгубернатора Руслан Смоленский.

Между тем, в арбитражном суде Московской области начинается рассмотрение дела о банкротстве группы компаний СУ-155. Недостроенные жилые объекты этой строительной организации находятся в 14 регионах России. Более 30 тысяч дольщиков ждут окончания работ на 147 домах.