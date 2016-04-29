Нижний Новгород, 29 апреля, 2016, 15:50 — ИА Регнум. В Ленинском районе Нижнего Новгорода 2 мая будет открыт бюст великому русскому полководцу, генералиссимусу Александру Суворову. Открытие памятника состоится в рамках автопробега «Звезда нашей Великой Победы», посвященного памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

Николай Шабунин. Суворов 1900

Композиция из гранита представляет из себя постамент и бюст великого полководца общей высотой три метра.

В церемонии открытия примут участие жители Нижнего Новгорода, представители общественных военно-патриотических объединений, студенты средне-профессиональных образовательных учреждений, школьники, а также ученики Нижегородской кадетской школы-интерната.

Планируется, что именно кадеты возьмут шефство над памятником — их школа расположена рядом и еженедельно у ребят проводится строевая подготовка на территории бульвара.