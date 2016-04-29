Волгоград, 29 апреля, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Главный финансовый документ Волгограда претерпел изменения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской думы 29 апреля, поправки в горбюджет на текущий год и на плановый период 2017-го и 2018-го годов были приняты парламентариями на последнем заседании законодательного органа.

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В результате корректив бюджет города вырос почти на 1,5 млрд рублей. При этом доходы увеличились на 1 498 638 тыс. рублей. Их них большей частью за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов — 1,113 млрд рублей). Еще 385 млн рублей составили собственные доходы. Расходы после внесенных изменений выросли на 1,506млрд рублей.

Так, значительно были увеличены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт дорог общего пользования (на сумму более 864,8 млн рублей), реконструкцию водоочистных сооружений Краснооктябрьского района (на 120,4 млн рублей). Еще более 16,8 млн рублей пойдут на водоснабжение поселка Аэропорт, свыше 24 млн рублей — на реконструкцию резервного электроснабжения канализационно-насосной станции «Станция Аэрации» на острове Голодный, 172,6 млн рублей — на строительство подводного перехода через реку Волга основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе.

«Бюджет принят с учетом большинства поправок и замечаний, высказанных депутатами и Контрольно-счетной палатой города, а также с рядом протокольных поручений в адрес администрации Волгограда», — прокомментировал глава Волгограда Андрей Косолапов.

Как добавил градоначальник, в частности, депутаты настояли на том, чтобы официально занести в протокол: мэрия в бюджете на следующий год должна предусмотреть средства на проведение инструментального обследования домов Волгограда, актирование их и переселение жителей из ветхого и аварийного жилья.

В целом после корректировок бюджет города сохранил свою сбалансированность и социальную направленность, отметили представители КСП Волгограда.

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Как сообщало ИА REGNUM, общая доходная часть бюджета Волгограда в 2016 году составит 15,9 млрд рублей с показателем роста 82,9% к уровню 2015 года. Расходная часть бюджета планируется в объеме 16,159 млрд рублей. Дефицит заложен на уровне 2,4%.