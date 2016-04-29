Ростов-на-Дону, 29 апреля, 2016, 15:47 — ИА Регнум. На границе Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев увековечат подвиг молодого атамана донских казаков Матвея Платова на реке Калалах. Гипсовый макет монумента презентовали сегодня, 29 апреля, на Ростовском литейном заводе, передает корреспондент ИА REGNUM .

ИА REGNUM Эскиз памятника Матвею Платову

Идея установить памятник на историческом месте возникла еще в 2004 году, когда исполнилось 230 лет сражению на реке Калалах. Инициаторами выступили казаки Терского казачьего общества.

«На этом месте в 1774 году произошло сражение и разговор о нем особый. В истории Северного Кавказа были два события, когда Российская государственность стояла под вопросом. Битва на реке Калалах — это первая успешная операция против турецкого корпуса. Затем, когда была создана Азово-Моздокская (Кавказская) укреплённая линия, на этом месте появился редут. Он неплохо сохранился, просто расплылся, но хорошо поддается восстановлению. Мы провели полный комплекс изысканий, после которых возникла идея увековечить подвиг русских войск на реке Калалах. И символично, что сражение выиграл Матвей Платов», — сообщил директор Ставропольского музея-заповедника Николай Охонько.

По его словам, это был его первый воинский подвиг донского атамана, который заметила лично императрица Екатерина II.

«Мы гордимся тем, что именно на земле ставропольской Матвей Платов проявил свой героизм. Это место находится на стыке трех казачьих регионов. Мы видим в Платове объединяющую фигуру, в том числе, и для казаков. Для них идея объединения очень актуальна, им об этом теперь только и надо думать. Именно донцы сыграли ключевую роль в становлении Российского государства на территории Северного Кавказа. Потом эту эстафету приняли Ставропольская губерния и Терское казачество», — отметил Николай Охонько.

Отметим, что памятник донскому атаману Матвею Платову изготавливается на народные деньги. Помощь в увековечении ратных подвигов вихрь-атамана оказали все, кому небезразличная история Отечества.

Автором величественного монумента выступил член Российской академии художеств, руководитель Южно-Российской творческой мастерской скульптуры Сергей Олешня. Он отметил, что постарался выполнить памятник донскому атаману, передав его мужество и героизм, проявленные в боях. «Матвей Платов лихой казак был. Мне очень нравится памятник, который установлен в Новочеркасске, статичность Платову не подходит. Атаман и должен быть изображен как «атаман-вихорь», — отметил скульптор.

Глиняный макет памятника делали три месяца. Чтобы он не пересох, его 10 раз в день опрыскивают сотрудники литейной. После того, как монумент отольют в бронзе, его установят на месте подвига. Успеть нужно к августу текущего года.