Киров, 29 апреля, 2016, 15:33 — ИА Регнум. В Кировской области 28 апреля произошёл первый в 2016 году лесной пожар. По данным регионального министерства лесного хозяйства, площадь лесного пожара, возникшего на территории Суводского лесничества Советского района, составила 0,3 га.

Пожар в лесу (фрагмент). Алексей Саврасов. 1883

Пожар был ликвидирован в день обнаружения. На его ликвидации были задействованы две единицы техники и девять сотрудников наземной лесопожарной службы КОГСАУ «Лесоохрана», — сообщили в министерстве.

В преддверии майских праздников минлесхоз просит жителей и гостей региона соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.