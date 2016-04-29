Калуга, 29 апреля, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Первый заместитель губернатора Калужской области Алексей Лаптев прокомментировал ситуацию с возгоранием на магистральном газопроводе.

Фото пресс-службы администрации Обнинска

«Ситуация с взрывом газопровода в Жуковском районе полностью контролируется. Информация о случившемся поступила ещё ночью, незамедлительно приняли все меры по устранению аварии. Сразу же исключили угрозу для населения. На данный момент огонь полностью потушен, а место пожара оцеплено. Самое главное — обошлось без пострадавших. Сама авария не повлияла на подачу газа в ближайшие населенные пункты, так как сразу же был задействован резервный газопровод. Хочу поблагодарить наши экстренные службы, которые слажено и оперативно сработали. О причинах случившегося точно можно будет сказать после заключений экспертов», — заявил 29 апреля первый заместитель губернатора Калужской области Алексей Лаптев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Между тем, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Татьяна Гильдикова, в связи с данным происшествием областной прокурор дал поручение прокурору Жуковского района провести проверку исполнения законодательства при эксплуатации газопровода. По имеющимся у прокуратуры сведениям, возгорание произошло в результате самопроизвольного взрыва трубы подземного газопровода. В 4 часа 05 минут пожар был ликвидирован. По предварительным данным причиной стало нарушение герметичности газопровода. В результате возгорания газопровода выгорела часть мягколиственного леса и лесной подстилки. Ограничений газоснабжения населения не возникло. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка деятельности органов, осуществляющих контрольные функции в сфере газоснабжения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля, в 1:30 минут в Жуковском районе Калужской области в 1,5 км от населенного пункта Воробьи произошел порыв на подземном кольцевом магистральном газопроводе диаметром 800 мм протяженностью 70 км, давление 24 мПа с утечкой газа и последующим факельным горением газа и очагового горения лесной подстилки. Высота факела составила до 25 м, площадь возгорания лесной подстилки составила 4,7 га. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация жителей не производилась. Причина порыва устанавливается. Газопровод принадлежит Белоусовскому управлению магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Москва». Планируемое время окончания ремонтно-восстановительных работ — 17 час 29 апреля.