Москва, 29 апреля, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Дорогостоящий автомобиль Porsche был угнан с парковки на западе столицы, безработный москвич оставил машину на два часа возле жилого дома, сообщает 29 апреля телеканал «360».

Alexandre Prévot from Nancy, France Porsche 911 Carrera S

Инцидент произошел 27 апреля на Можайском шоссе. Прибывшие на место полицейские установили, что похищение автомобиля Porsche 911 Carrera S совершено неизвестным с 21:00 до 23:10. О пропаже спорткара заявил его 42-летний хозяин, не имеющий трудоустройства.

Базовая комплектация спортивной модели Porsche 911 Carrera S обходится покупателям более чем в 7,3 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спортивный автомобиль Porsche был похищен в Москве 25 апреля этого года. 35-летний хозяин обнаружил пропажу Porsche Panamera около дома 16 на Ленинградском проспекте. Машина отличалась необычным регистрационным номером — «666». Полиция ищет злоумышленников.