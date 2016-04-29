Угонщики лишили безработного москвича дорогого Porsche
Москва, 29 апреля, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Дорогостоящий автомобиль Porsche был угнан с парковки на западе столицы, безработный москвич оставил машину на два часа возле жилого дома, сообщает 29 апреля телеканал «360».
Инцидент произошел 27 апреля на Можайском шоссе. Прибывшие на место полицейские установили, что похищение автомобиля Porsche 911 Carrera S совершено неизвестным с 21:00 до 23:10. О пропаже спорткара заявил его 42-летний хозяин, не имеющий трудоустройства.
Базовая комплектация спортивной модели Porsche 911 Carrera S обходится покупателям более чем в 7,3 млн рублей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, спортивный автомобиль Porsche был похищен в Москве 25 апреля этого года. 35-летний хозяин обнаружил пропажу Porsche Panamera около дома 16 на Ленинградском проспекте. Машина отличалась необычным регистрационным номером — «666». Полиция ищет злоумышленников.