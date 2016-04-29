Кишинёв, 29 апреля, 2016, 15:17 — ИА Регнум. В Министерстве обороны Молдавии подтвердили, что 9 мая на центральной площади молдавской столицы Кишинева будет выставлена американская военная техника, которая прибывает в республику для участия в молдавско-американских военных учениях Dragon Pioneer 2016. В пресс-службе Минобороны сообщили, что в рамках выставки военной техники будут представлены 24 единицы американской военной техники и 12 — из арсенала молдавской национальной армии, передает корреспондент ИА REGNUM.

nato.int Военная техника НАТО

Напомним, с 3 по 20 мая в Молдавии состоятся молдавско-американские военные учения Dragon Pioneer — 2016. В учениях также планируется задействовать 58 единиц техники из США, включая 18 военных вездеходов HMMW, а также военно-транспортные и медицинские автомобили. Американская военная техника прибудет в Молдавию из Румынии, после чего проследует колонной до места проведения учений. Молдавская оппозиция назвала это «военной оккупацией Молдавии» и «грубой пощёчиной конституции Молдавии», в которой прописан статус нейтралитета.

Конституционный статус «нейтралитета» Молдавии постоянно нарушается молдавскими властями. Президент Молдавии Николай Тимофти неоднократно заявлял, что проголосовал бы за вступление республики в НАТО и рассматривает это как «единственный шанс» защититься от России. А министр обороны Анатолий Шалару, являющийся назначенцем прорумынской Либеральной партии, которая открыто выступает за членство Молдавии в НАТО, заявил в конце августа 2015 года, что власти Молдавии рассматривают вступление в Североатлантический альянс в качестве своей долгосрочной цели.