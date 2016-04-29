Махачкала, 29 апреля, 2016, 15:15 — ИА Регнум. В Дагестане украли 19-летнюю девушку — студентку медицинского колледжа. Жительница города Каспийска шла на учёбу, в это время несколько мужчин схватили ее и насильно посадили в «Ладу-Приору» чёрного цвета. Этот момент зафиксировали камеры видео-наблюдения, пишет Life.ru.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Однозначный отказ

С заявлением в полицию обратились родные похищенной девушки. Сами они тоже предприняли поиски дочери. Как рассказала одна из женщин, первым, к кому поехали родственники, стал парень из Кизляра, который давно добивался согласия на брак от молодой девушки. Однако в доме 23-летнего подозреваемого украденной студентки не было, а его родня утверждала, что ничего о похищении невесты не знает.

Тем не менее, вскоре студентку отыскали, освободили из плена и вернули домой. В настоящее время, как пишет «Комсомольская правда», решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении похитителя и его друзей.

Напомним, в 2013 году в Дагестане расследовалось уголовное дело в отношении трех местных жителей, которые украли несовершеннолетнюю невесту. Обманным путем по предварительному сговору со своими родственниками — тетей и двоюродным братом — 19-летний парень насильно посадил девушку в машину и привез из Агульского района в город Южно-Сухокумск. После обращения родителей в правоохранительные органы похищенная была освобождена и возвращена домой.