Москва, 29 апреля, 2016, 15:12 — ИА Регнум. В Савеловском суде Москвы иск Алексея Навального о защите чести и достоинства к телеканалу ВГТРК, телеведущему Дмитрию Киселеву и журналисту канала Евгению Попову оставили без движения, пишет 29 апреля «Коммерсант».

Волостной суд. Михаил Зощенко. 1888

Как сообщил пресс-секретарь суда Константин Тимошенко, истцу было предложено до 16 мая этого года исправить недостатки в исковом заявлении, указанные в определении суда.

Напомним, в апреле этого года в программе «Специальный корреспондент» был показан фильм «Эффект Браудера». Авторы ленты обнародовали секретную переписку и документы, касающиеся сотрудничества УильямаБраудера с ЦРУ и Алексеем Навальным.

Из данных материалов них следует, в числе прочего, что основатель ФБК Навальный с 2006 года выступал в роли разоблачителя и борца с коррупцией, а на самом деле — «кошмарил» крупнейшие российские компании, занимаясь гринмейлом на деньги Браудера.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сам Навальный заявил, что все, показанное в фильме — «выдумка от первого до последнего слова».