Москва, 29 апреля, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам 29 апреля информацию из доклада «Transparency International» о том, что экс-глава украинского правительства Николай Азаров и бывший президент Украины Виктор Янукович могли получить российское гражданство.

Цитата из к/ф «Паспорт». Реж. Георгий Данелия. 1990. СССР — Австрия — Израиль — Франция Паспорт

По его словам, он и не думал, что Transparency International занимается выдачей гражданства РФ и располагает какой-либо информацией на этот счет. На вопрос, может ли Кремль подтвердить эти данные, Песков ответил «не могу».

Ранее Transparency International международная неправительственная организация по борьбе с коррупцией «Transparency International» в своем докладе сообщила, что о получении Януковичем и Азаровым гражданства РФ указывают «многие факты».