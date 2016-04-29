Вашингтон, 29 апреля, 2016, 14:57 — ИА Регнум. В США аукционный дом Profiles in History выставил на продажу куртку певца Принса, в которой он снимался в эпизоде фильма «Пурпурный дождь» в 1984 году, сообщает Associated Press.

Цитата из к/ф «Пурпурный дождь». реж Альберт Магноли. 1984. США Принс в костюме

Эта роль стала самой известной в кино-карьере певца. В черно-белой куртке с кожаными рукавами, выставленной на продажу, он ехал на мотоцикле вместе с героиней Аполлонии Котеро.

На аукционе, который пройдет 29 июня, также будут продаваться сценические костюмы Бритни Спирс, Кети Перри и других артистов.

Напомним, 22 апреля в США в возрасте 57 лет скончался американский певец Принс. Причина смерти артиста неизвестна. Мёртвым он был найден в своём владении Пейшли Парк (Миннесота).