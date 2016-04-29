Москва, 29 апреля, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Ответственность за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним предлагается ужесточить и сделать исключительно уголовной. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля, соответствующий пакет законопроектов внес в Госдуму депутат от фракции ЛДПР Дмитрий Носов.

цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Алкоголю — бой!

Сейчас уголовная ответственность за данное деяние предусмотрено только в случае, если продажа несовершеннолетнему алкоголя совершена неоднократно, в других случаях предусмотрена административная ответственность. Депутат предлагает исключить административную ответственность за эти действия из законодательных норм, заменив ее исключительно уголовной.

Депутат предлагает наказывать розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции штрафом в размере от 50 тыс до 80 тыс рублей или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период от 3 до 6 месяцев, либо исправительными работами на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без него.

По мнению парламентария, необходимость принятия предложенных им норм обусловлена «ростом совершаемых деяний по розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции». «В РФ за последние годы наметилась тенденция «омоложения» алкоголизма. Алкогольную продукцию потребляет значительное количество подростков. Согласно имеющимся данным, в России в 2014 году на каждую сотню подростков приходилось более 25 детей, страдающих алкоголизмом. Подростки пробуют алкогольные напитки уже с 13 лет. Такое раннее приобщение к алкоголю влечет за собой ухудшение состояния здоровья, психики и, как, следствие, раннюю потерю трудоспособности», — отмечает автор пакета законопроектов.