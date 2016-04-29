Москва, 29 апреля, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Член Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка Ирина Медведева возмущена действиями органов опеки и полицейских, которые среди ночи по надуманному обвинению соседей «оперативно выдернули» маленького мальчика из семьи. Именно выдернули, так как никаких предварительных процедур, предусмотренных законом в таких случаях, не было соблюдено, заявила на пресс-конференции в ИА REGNUM 29 апреля детский психолог.

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Кроме того, по ее словам, представители опеки абсолютно не учли особенности детской психологии, тем более что у изъятого малыша есть психологические проблемы развития: «Мы живем во время подмен, можно повесить на карцер табличку, что это место занятий, а это насильственное заключение, которое почему-то называют семьей».

Она обратила внимание, что даже вполне здоровые дети, когда начинают посещать детский сад, сразу начинают часто болеть. Поскольку даже обычная простуда у ребенка может быть вызвана психологической нагрузкой, связанной с резким изменением жизни маленького человека. А уже если такого малыша отбирают у мамы, он, конечно, заболеет. Что уже и произошло с Лешей, изъятым из семьи в феврале 2016 года.

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Действия полицейских и органов опеки, считает Ирина Медведева, не только вредны для конкретного ребенка, они вредны для всего общества: «Это дестабилизация государства и общества. Если изъятия станут массовыми, люди не будут это терпеть. У неимущих единственное сокровище — дети. Люди, которые изымают детей, готовят Майданы».

Напомним, что 29 апреля в пресс-центре ИА REGNUM состоялась пресс-конференция правозащитного центра «Иван-Чай». Участники обсудили случаи неправомерного изъятия детей из семей по разным основаниям. Поводом для встречи стала история пятилетнего мальчика Леши, которого ночью 15 февраля 2016 года полицейские увезли из дома по звонку соседей, которым мешал детский плач.