Ростов-на-Дону, 29 апреля, 2016, 14:52 — ИА Регнум. В Ростовской области ликвидировали свинину немецкого происхождения. 18 тонн мяса изъяли таможенники на пункте пропуска Матвеев Курган еще в марте. Но товар долго проходил экспертное заключение. Об этом ИА REGNUM 29 апреля сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

yutu.customs.ru Труба завода

Свиное мясо было произведено в Германии. Это следовало из сопровождающей товар документации. До результатов таможенной экспертизы продукт хранили на складе временного хранения. В экспертном заключении товар был определён как «свиная щековина (бескостное мясо переднего края) без шейного зареза и шейного шпика».

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Было принято решение товар изъять и уничтожить. 18 тонн свиного мяса сожгли на Кагальницком мясокостном заводе.