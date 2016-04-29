Москва, 29 апреля, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Ксения Собчак была вынуждена проехать по Москве на велосипеде и заявила, что такой вид транспорта совершенно не подходит для столицы, об этом она написала 29 апреля на своей странице в Instagram.

Колхозница на велосипеде. Александр Дейнека. 1935

«Ну что же, друзья, сегодня и мне открылся портал в ад под названием «Москва Велосипедная», — рассказала телеведущая.

Собчак возмутилась, что репетиция парада Победы проходила с 19.00 до 02.00, а не с 00.00 до 06.00 часов, из-за чего было перекрыто движение для автомобилей.

Она добавила, что в результате добралась до места, но оказалась «потной, грязной» и «в саже», подведя итог, что Москва — «город с совсем не велосипедной экологией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 апреля на Красной площади в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы. В парадных расчетах прошли тысячи военнослужащих и образцы новейшей военной техники.