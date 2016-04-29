Кишинёв, 29 апреля, 2016, 14:50 — ИА Регнум. С 3 по 20 мая в Молдавии состоятся молдавско-американские военные учения Dragon Pioneer — 2016. Как сообщили в Минобороны республики, в учениях примут участие 165 молдавских военных и около 200 военнослужащих США, передает корреспондент ИА REGNUM.

Румынские войска в оккупированной Молдавии. 1941

В учениях также планируется задействовать 58 единиц техники из США, включая 18 военных вездеходов HMMW, а также военно-транспортные и медицинские автомобили. Американская военная техника прибудет в Молдавию из Румынии, после чего проследует колонной до места проведения учений.

Лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон заявил, что прохождение колонны военной техники НАТО маршем по территории республики «нельзя назвать иначе как военной оккупацией Молдовы». По его словам, это «грубая пощёчина конституции Молдовы», в которой прописан статус нейтралитета. «Российские миротворцы, осуществляющие свою миссию в Молдове по соглашению с нашим руководством и в соответствии с мандатом ООН, никогда себе не позволяли подобной наглости, хамства и беспардонности», — добавил Додон, назвав происходящее «актом национальной измены».

Ряд молдавских СМИ также сообщили, что 9 мая в День Победы прибывшая в страну американская военная техника будет выставлена на центральной площади Кишинева. Додон пообещал провести в этой связи акции протеста. «Мы будем отстаивать нейтралитет и государственность Республики Молдова всеми законными путями и не допустим, чтобы на молдавской земле господствовали натовские войска и румынские жандармы», — сказал политик.

ИА REGNUM напоминает, что Молдавия по конституции обладает статусом «нейтралитета», который, однако, постоянно нарушается молдавскими властями. Президент Молдавии Николай Тимофти неоднократно заявлял, что проголосовал бы за вступление республики в НАТО и рассматривает это как «единственный шанс» защититься от России. А министр обороны Анатолий Шалару, являющийся назначенцем прорумынской Либеральной партии, которая открыто выступает за членство Молдавии в НАТО, заявил в конце августа 2015 года, что власти Молдавии рассматривают вступление в Североатлантический альянс в качестве своей долгосрочной цели.