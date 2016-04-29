Москва, 29 апреля, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Биржевой курс рубля после объявления 29 апреля решения Банка России о ключевой ставке растет к основным валютам, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост рубля

По состоянию на 14:45 мск доллар США упал на 42,60 копейки до 64,2930 рубля. Евро подешевел на 18,30 копейки до 73,24 рубля.

Ранее совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 11% годовых. Ключевая ставка не меняется с августа 2015 года.