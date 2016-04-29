Москва, 29 апреля, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Военная техника и 10 тысяч военнослужащих приняли участие в первой ночной репетиции парада Победы на Красной площади Москвы, передает 29 апреля НТВ.

mil.ru Ночная репетиция парада Победы

Основная часть репетиции началась в 22:00 с боем курантов, парадный строй из солдат и офицеров всех родов войск прошел 260 метров по брусчатке площади. Каждое подразделение проходит это расстояние за 3 минуты, делая 350 шагов.

В этом году впервые в параде участвует сводный расчет женщин-военнослужащих.

Ночная репетиция отличается от дневной тем, что, несмотря на освещение прожекторами, строй участникам держать сложнее, а значит, свои движения они должны отработать до автоматизма.

После парадных коробок на площадь вышли боевые машины: автомобили «Тигр», самоходные гаубицы «МСТ-С», артиллерийский комплекс «Коалиция», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», «Тор», «Панцирь», танки Т-90, Т-14 «Армата», а также ракетные комплексы «Ярс».

Несмотря на то, что городские улицы из-за репетиции были перекрыты, вдоль маршрута военных находились зрители.

Как отметила одна из них, происходящее на площади внушает гордость за страну и военных.

«И здесь очень ощущается сила русского духа», — отметила москвичка.