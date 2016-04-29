Анкара, 29 апреля, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Депутаты парламента Турции от Партии справедливости и развития не смогли договориться с коллегами из Партии демократии народов (ПДН), представляющей интересы курдов, и устроили на заседании массовую драку, передаёт телеканал NTV.

Юзеф Брандт. Схватка с татарами. 1878

Потасовке предшествовала словесная перепалка. На этом заседании парламентарии должны были обсудить внесение в конституцию поправок, которые касались снятия с депутатов неприкосновенности. Для обсуждения вопроса председатель комиссии потребовал удалить из зала представителей СМИ и помощников депутатов. Членам ПДН это не понравилось и они начали спорить.

В итоге возникла перепалка и драка, в которой участвовали несколько человек, бивших друг друга кулаками. Председателю пришлось отменить слушания и перенести заседание на 2 мая.

Поправки предложены президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдаганом и касается лишения неприкосновенности депутатов, поддерживающих Рабочую партию Курдистана (РПК), запрещённую в Турции. В числе тех, кого могут лишить неприкосновенности, есть и депутат от ПДН.