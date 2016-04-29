Санкт-Петербург, 29 апреля, 2016, 14:29 — ИА Регнум. На площади Островского в Санкт-Петербурге 29 апреля состоится премьерное представление Фестиваля света. Различные изображения в технологии 3D-мэппинга будут проецироваться на памятник Екатерине II и фасад Александринского театра, сообщается в пресс-релизе Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

lightfest.ru Фестиваль света в Москве

В создании видеоряда участвовали актеры труппы театра, воспроизводящие отрывки из спектаклей. Организатором фестиваля является Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

В ходе представления фасад здания Александринского театра, построенного по проекту Карла Росси, будет трансформироваться благодаря эффектам 3D-мэппинга. В колоннаде будут транслироваться сцены из постановок Александринского театра. Памятник императрице Екатерине II благодаря визуальным эффектам превратится в подобие сложного движущегося кристалла. Куратор фестиваля Юрий Пелин сообщил, что императрица даже «заговорит» со зрителями, объявив о начале представления.

Фестиваль света будут открывать вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов и художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Семиминутное шоу будет повторяться с 22:00 до часа ночи, и его смогут увидеть все желающие.