Волгоград, 29 апреля, 2016, 14:20 — ИА Регнум. В Волгограде могут закрыть технический колледж. Причина — неэффективность работы и нарушения при распоряжении недвижимым и движимым имуществом. Недостатки были выявлены в ходе проверки, которую провела Контрольно-счетная палата региона, сообщили ИА REGNUM в контрольном органе 29 апреля.

Босяки. Бесприютные (фрагмент). Илья Репин. 1894

Как выяснилось, Волгоградский техколледж готовит невостребованных на рынке труда специалистов: контрольные цифры приема абитуриентов в ссуз сформированы без учета реальной потребности экономики региона в рабочих. Так, потребность в 140 специалистах, запланированных на обучение в колледже с 2016 года, по двум из пяти специальностям может быть обеспечена другими госучреждениями Волгоградской области. В остальных же трех специальностях экономика региона фактически не нуждается.

Также по теме: Профессия медсестры набирает популярность в Волгоградской области

Кадровый дефицит в Волгоградской области надеются решить за счёт целевого набора

Два колледжа по подготовке педагогов в Волгограде объединят в один

Есть пробелы в работе ссуза и по технической части. В колледже выявлено значительное количество площадей, которые для осуществления уставной деятельности просто не используются. Таковых оказалось более половины — почти 60% в зданиях учебного и лабораторного корпусов колледжа в Волгограде и 53% — на учебной базе в Городищенском районе. Кроме того, без дела, не принося дохода, простаивает в ссузе и значительное количество движимого имущества. Недополученный доход колледжа от распоряжения имуществом составил 1,7 млн рублей. Отметили проверяющие и слабое материально-техническое оснащение для осуществления образовательного процесса на современном уровне. Так, срок полезного использования макетов сельскохозяйственных машин и оборудования истек более 15 лет назад, а на все самоходные машины — более 10 лет назад.

В итоге коллегия КПС рекомендовала областному комитету образования и науки не только принять меры по устранению нарушений, но и в рамках реорганизации рассмотреть возможность обучения по образовательным программам, реализуемым в Волгоградской техническом колледже, на базе других техникумов и колледжей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, к «чистке» ссузов в Волгоградской области приступили в начале лета прошлого года. Тщательно проверить на соответствие современным стандартам подготовки специалистов планировалось материально-техническую базу учреждений среднего профессионального образования. Проверки должны были подвергнуться как финансовая составляющая работы ссузов, так и управленческий менеджмент, уровень квалификации педагогического состава, эффективность взаимодействия с предприятиями.