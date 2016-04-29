Душанбе, 29 апреля, 2016, 14:15 — ИА Регнум. В Таджикистане граждане страны, получающие новые документы, обязаны вписывать в них фамилии и отчества только с таджикскими окончаниям, заявил в эфире «Радио Озоди» замруководителя управления Регистрации актов гражданского состояния при министерстве юстиции Джалолиддин Рахимов.

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Он напомним, что ранее президент Таджикистана Эномали Рахмон подписал поправки в закон «О регистрации актов гражданского состояния». Цель введения норм — таджикизация фамилий, пояснил Рахмон.

Изменения законодательства касаются только таджиков по национальности, граждане страны других национальностей смогут сохранить привычное написание фамилий и отчеств. Уточняется, что по этому закону фамилии будут формироваться при помощи таджикских окончаний «зод», «зода», «ӣ», «иён», «фар», а под запрет попадут русские окончания «ов», «ова», «ович», «овна».

Рахмон добавил, что с теми, кто хочет сохранить в своих фамилиях и отчествах русские окончания, проводится «разъяснительная работа», «Мы должны иметь и развивать наши национальные и патриотические чувства», — заключил чиновник.