Москва, 29 апреля, 2016, 14:13 — ИА Регнум. «Опасную ситуацию для ребенка создают, прежде всего, те, кто изымает его из семьи», — заявила на пресс-конференции в ИА REGNUM 29 апреля детский психолог, член Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка Ирина Михайлова.

Личный архив Анастасии Терновской Пострадавшая семья

Отметим, что пресс-конференция проходит в связи со случаем изъятия из семьи пятилетнего Алеши в феврале 2016 года по звонку соседей, которым мешал детский плач за стеной. По словам психолога, особенно опасно разлучать с матерью ребенка, имеющего психологические проблемы, в частности, страдающего аутизмом. А признаки такого недуга есть у изъятого из семьи мальчика.

«Такие дети особо привязаны к матери, часто от нее вообще не отходят и когда видят чужих людей, впадают в паническое состояние, — пояснила психолог. — Именно такое состояние устроили ребенку полицейские, изъяв его у матери и создав опасную для него ситуацию».

История изъятия маленького Леши заставляет задуматься, насколько правомерны случаи изъятия детей из семей, какие должны быть для этого основания и степень ответственности чиновников за принятые решения или действия в отношении маленьких граждан России.

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Вряд ли они должны быть такими, как это случилось 15 февраля 2016 года в Москве. Трое полицейских глубокой ночью ворвались в квартиру вполне благополучной семьи по звонку соседей, которым мешал спать детский плач. Прибывшая женщина-полицейский предъявила надуманную версию того, почему мальчик плачет, и увезла его в полицию. Она отказалась взять документы ребенка и оформила его как безнадзорного. После этого 5-летнего здорового домашнего малыша увезли в больницу для беспризорников, а потом в детдом. Третий месяц родители ребенка, которые не лишены родительских прав и по Семейному кодексу РФ имеют право воспитывать своего сына, не могут забрать его домой. Им не дают возможности даже ознакомиться с документами.

Маленький Леша получил тяжелую психологическую травму, он перестал разговаривать, у него начались истерики, появился ночной энурез. В ухудшении состояния здоровья мальчика, которые появились в приюте, хотят обвинить мать, заявляют, что она не выполняла родительские обязанности. (ст. 156 УК РФ, до трех лет лишения свободы).

«Преступные действия — это то, что сделали полицейские, — убеждена Ирина Михайлова, — вместо этого они смеют говорить о преступных родителях и грозить им годами заключения и другими наказаниями. Травма при разлучении с матерью, особенно у ребенка с нездоровой психикой, может быть не компенсирована никогда. За это невозможно расплатиться».

Напомним, что 29 апреля в центральном офисе ИА REGNUM проходит пресс-конференция Общественного правозащитного центра «Иван Чай». Участники говорят о недостатках действующей практики изъятия детей из семей по разным основаниям. Только в Москве сегодня более 200 случаев неправомерного вмешательства в семью с отобранием ребенка, а по стране — тысячи. Притом отсутствуют четкие критерии оценки, когда можно изъять ребенка, а когда нет. Профилактика социального сиротства оборачивается разрушением семьи, и никто из чиновников не несет ответственность за преступное превышение полномочий.