Обнинск, Калужская область, 29 апреля, 2016, 14:09 — ИА Регнум. В преддверии Дня Победы сегодня, 29 апреля, в Обнинске Калужской области во второй раз на самой высокой точке города — 310-метровой обнинской метеомачте торжественно установили копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.

Фото Михаила Козырева

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Обнинска, в мероприятии приняли участие председатель городского Совета ветеранов Николай Капустин и участник Великой Отечественной войны Герман Кошелев, который в этом году отметит свой 90-летний юбилей.

Напомним, что штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 71 год назад на крыше поверженного германского рейхстага, является официальным символом Победы в Великой Отечественной войне.