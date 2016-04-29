Москва, 29 апреля, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Сохранение ключевой ставки на прежнем уровне означает возвращение покупательной способности рубля к уровню октября 2015 года. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля зампредседателя правления «Локо-банка» Андрей Люшин, комментируя решение совета директоров ЦБ сохранить ключевую ставку на прежнем уровне 11%.

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«Это ожидаемое для рынка решение. Регулятор проводит очень консервативную политику, которая тем не менее направлена на укрепление курса рубля, что не может не радовать. Снижение ставки будет отложено, а это означает, что рубль продолжит подниматься, возможно, даже до отметки 60 рублей за доллар, то есть его покупательная способность возвращается к уровню октября 2015 года», — отметил он.

Если это произойдет, то можно говорить о том, что уровень инфляции в 4−5% достижим и вполне реален, подчеркнул Люшин. «Высокая ключевая ставка оказывает, конечно, давление на экспортный сектор, но взамен поддерживает внутренний спрос, без которого нельзя рассчитывать на устойчивый экономический рост. По нашим прогнозам, ключевая ставка может быть все-таки снижена в дальнейшем, на 1−2% до конца 2016 года», — сообщил эксперт.

Ранее стало известно, что 29 апреля совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 11% годовых.