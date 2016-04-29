Киев, 29 апреля, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Украинская партия «Самопомощь» требует отставки замминистра иностранных дел Украины Вадима Пристайко из-за его слов о готовности Киева до лета 2016 года провести выборы в Донбассе, говорится в заявлении партии в соцсети Facebook.

Цитата из к/ф «Остин Пауэрс: Голдмембер». Реж. Джей Роуч. 2002. США Лучше молчи!

По мнению «Самопомощи», заявления Пристайко не соответствуют национальным интересам Украины и угрожают «украинской державности». В сообщении говорится, что выборы в Донецкой и Луганской народных республиках возможны только после «восстановления суверенитета и ликвидации последствий российской оккупации».

«Самопомощь» призвала немедленно отозвать замминистра из командировки в США, освободить его от должности и потребовать отчета главы МИД Украины перед парламентом об отстаивании министерством государственных интересов.

Ранее в интервью «Голосу Америки» Вадим Пристайко заявил, что в Киеве рассматривают вопрос проведения летом текущего года выборов в Донбассе и не исключают, что после выборов представители ЛНР и ДНР примут участие в политическом процессе страны. По его словам, это единственная возможность для Киева вести переговоры с Донбассом.