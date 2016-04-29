Калуга, 29 апреля, 2016, 13:58 — ИА Регнум. В Калуге 28 апреля были подведены итоги онлайн-конкурса «Задай вопрос депутату».

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, в конкурсе приняли участие учащиеся школ области.

Авторы наиболее интересных вопросов были приглашены на встречу с депутатами калужского городского парламента.

На вопросы школьников отвечали глава городского самоуправления Александр Иванов, депутаты городской думы Карп Диденко и Евгений Каменарович. Учащихся интересовали проблемы поддержки детско-юношеского спорта, экологии, благоустройства, реставрации памятников и работы общественного транспорта.

«Благодарю вас за активное участие в конкурсе и интересные вопросы, — обратился к школьникам Александр Иванов, — замечательно, что вы интересуетесь жизнью родного города, уверен что в будущем вы сможете сделать много полезного для нашей Калуги. Сейчас вы находитесь в зале, в котором проходят заседания городской думы, именно здесь решаются многие очень важные для нашего города вопросы: сколько дворов будет отремонтировано, где появятся новые детские и спортивные площадки, уличные тренажёры, например, вчера решением депутатов был установлен новый маршрут движения на празднике выпускников».

«Это очень интересный формат общения с молодёжью, — отметил депутат городской думы, руководитель калужского отделения организации «Молодая гвардия» Карп Диденко, — я рад тому, что среди подрастающего поколения так много неравнодушных ребят, уверен, что в жизни они выберут правильный путь, они уже обладают очень важным качеством — умением отстаивать своё мнение». Депутаты в свою очередь поинтересовались у ребят их мнением по вопросу отмены домашнего задания, введения для школьников обязательного посещения библиотек, предпочтений относительно печатных и электронных книг.

Большинство школьников считает, что домашнее задание по-прежнему необходимо, большинство школьников также поддерживает идею «библиотечных уроков» — еженедельного посещения библиотек.

Подводя итоги конкурса, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов пожелал школьникам успехов и отличной учёбы. Участникам конкурса были вручены благодарственные письма.