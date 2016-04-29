Рига, 29 апреля, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Из-за низкого финансирования здравоохранения Латвия ежегодно теряет около 1,5 тыс. трудоспособных жителей, заявил сегодня, 29 апреля, в интервью Латвийскому радио председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной опеки Валдис Керис, сообщает BNS.

Больной муж. Василий Максимов. 1881

По его словам, чтобы отрасль могла «нормально действовать», ей необходимо выделять финансирование в размере 5% внутреннего валового продукта), а сейчас выделяется только 3% ВВП, подчеркнул он.

Напомним, представители отрасли здравоохранения по-прежнему не поддерживают план действий правительства, и если компромисс не будет найден, готовы выразить недоверие премьер-министру Марису Кучинскису. В свою очередь, Союз свободных профсоюзов Латвии 1 мая организует в Риге народное собрание «За достойную работу и достойную оплату труда для здорового и образованного человека в Латвии», в котором намерен принять участие также профсоюз медиков.